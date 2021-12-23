Зірковий стиліст назвав наймодніші зачіски 2022 року

Зірковий стиліст і засновник салону краси Рікі Волтерс розповів про найтрендовіші тенденції в зачісках, які чекають красунь вже в 2022 році. Зі слів фахівця, багато ідей перукарі запозичують в героїв відомих серіалів та фільмів, повідомляє Обозреватель.

Наприклад, вже в наступному році однією з наймодніших маніпуляцій з волоссям буде зачіска персонажу з "Гри в кальмара", а тренд на колір задала головна героїня "Ферзевого гамбіту".

Біб кальмара

За основу був взятий класичний італійський біб, до якого додали рубаний чубчик та недбалий вид, як у головної героїні південнокорейського серіалу від Netflix Чон Хо Йон.

Короткий італійський біб – це довжина, яка дозволить прибрати волосся в пучок, відкриваючи при цьому шию. В основі такої стрижки лежить пряма лінія зрізу, яка не потребує філіровки або додаткових шарів. За рахунок цього волосся виглядає густим і об'ємним.

Біб кальмара став новим трендом. Джерело: Instagram @rickyandthe64

Рудий колір

На думку стиліста, в наступному році дуже багато дівчат перефарбуються в різні відтінки рудого кольору, адже він буде на піці популярності. Блонд та темні кольори поступляться своїми позиціями на користь відтінку персонажа Ані Тейлор-Джой з "Ферзевого гамбіту".

Відтінок волосся Ані Тейлор-Джой стане новим трендом. Джерело: Скриншот з серіалу "Ферзевий гамбіт"

Зачіска-пір'я

Зі слів Рікі, його клієнтки вже зараз просять "порубати" їм волосся на шари, щоб воно виглядало більш густим та м'яким. Така зачіска робить пасма схожими на пір'їнки, які розлітаються та закручуються в різні боки.

Клієнти Рікі просять зробити для них зачіску-пір'я

Французька зачіска

Вважається, що подовжена інтерпритація класичного боба, найбільш властива жінкам у Франції, звідси й назва. Вона пасуватиме красуням, які не бажають прощатися з довжиною, проте хочуть додати своєму образу легкості та об'єму.

Французький біб буде актуальним в наступному році. Джерело: Instagram @rickyandthe64

Грива

Стиліст наголошує, що в тренд на кучері ще довго буде в моді, тому володаркам природніх локонів не потрібно випрямляти свої пасма. Навпаки, їх краще завити в пишну гриву і гордо вихвалятися своєю індивідуальністю.

Грива буде трендовою зачіскою в 2022 році. Джерело: Instagram @rickyandthe64

Голлівудські локони

Класичні крупні локони, які легко можна зробити завдяки фену та гребінцю, також залишаються актуальними. Таку зачіску можна зробити без допомоги стиліста, адже за нею легко доглядати як володаркам довгого волосся, так і модницям з короткою стрижкою.