Hyundai відкликає електромобілі Ioniq через несправність

Hyundai Motor Corporation відкликає 2679 машин Ioniq через несправність педалі газу. За певних обставин вона може призвести до мимовільного прискорення, повідомляє РБК-Україна.

Відкликана кампанія торкнеться електромобілів Ioniq, вироблених в період з 21 січня 2016 року по 24 червня 2019 року. Проблема може виникнути, коли транспортний засіб переходить в енергозберігаючий режим руху.

У цьому режимі індикатор Ev Ready починає блимати, а загальна вихідна потужність і прискорення знижуються. У рідкісних випадках автомобіль може повільно і самовільно почати прискорюватися. Однак це відбувається тільки після певної послідовності дій – необхідно різко до упору натиснути педаль акселератора і потім різко її відпустити. Відповідно, тяга пропадає не моментально, а з відчутною затримкою, до якої водії зазвичай не готові.

В Hyundai стверджують, що причиною проблеми може бути погіршення стану електричного заземлення, яке викликає помилку зв'язку в мережі контролерів машини.

Корейський автовиробник вперше дізнався про цю уразливість в червні 2021 року і вже провів власне розслідування. Hyundai розсилає постраждалим власникам листи з інструкціями з доставки їх автомобілів в офіційні сервіси. Усунути несправність допоможе оновлення програмного забезпечення Electric Power Control Unit.