Нічні прийоми їжі небезпечні для мозку

Американські експерти дійшли висновку, що перекушування в нічний час здатні не тільки нашкодити фігурі та стати причиною появи зайвих кіло, але також порушити процеси мозкової діяльності: розлад добових ритмів веде прямо до проблем з пам'яттю, повідомляє Men's Life.

Науковці з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі провели низку досліджень за участю лабораторних гризунів, які ведуть нічний спосіб життя. Усіх мишей розділили на дві групи: перша протягом двох тижнів отримувала харчування лише з дев'ятої вечора до третьої години ночі, а друга — після дев'ятої ранку. Абсолютно всі гризуни проводили уві сні рівну кількість часу. Але, як виявилося в результаті, особи, які харчувалися в нічний час, почали страждати від різних проблем зі сном (у рази частіше прокидалися і не могли заснути). Плюс до всього, їх добові ритми засмутилися, що призвело до порушень вироблення білків — особливо тих, які прямо впливають на стан пам'яті і процес навчання. В результаті миші, які отримували їжу виключно у відведений для сну час, почали відчувати проблеми з пам'яттю.

Фахівці поки що не можуть сказати точно, наскільки сильний негативний вплив надають нічні походи до холодильника на згадку про людину. Але вже відомо, що люди, які працюють ночами, набагато гірше справляються з тестами на інтелект.