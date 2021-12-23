У Москві розпочалася пресконференція Путіна

Сьогодні об 11 годині за київським часом розпочалася пресконференція президента РФ Володимира Путіна. Захід проходить в очному режимі, повідомляє Страна UA.

Цього року з пандемії коронавірусу на захід акредитували лише 500 журналістів (раніше запрошували всіх, тому кількість була більшою у 2-3 рази).

У заході братимуть участь представники ЗМІ, які в Росії визнані "іноземними агентами", а також спецкор "УНІАН" Роман Цимбалюк, якого влада РФ звинувачує у ворожнечі та ненависті до росіян.

Іноземні журналісти повідомляють російським ЗМІ, що будуть очікувано збиратися ставити питання за мотивами своїх публікацій — про можливе вторгнення Росії в Україну.