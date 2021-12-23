Мессі повторив особистий антирекорд результативності

Аргентинський суперфорвард ПСЖ знову пішов з поля без забитого м'яча, повідомляє Сьогодні.

У матчі 19-го туру французької Ліги 1 Парі-Сен-Жермен на виїзді грав проти аутсайдера чемпіонату Лор'яна. Команда Мессі зуміла уникнути поразки на останніх хвилинах поєдинку. Але рятівний гол забив не Лео, а його партнер з атаки Мауро Ікарді.

Цей матч став восьмим поспіль виїзним поєдинком, у якому Мессі не забиває.

Неприємна серія стала повторенням антирекорду 15-річної давності, коли аргентинець виступав за Барселону, повідомляє Stats Foot. Попереднього разу Мессі так довго не забивав із вересня 2006 року до березня 2007-го.

Lionel Messi n'a pas marqué lors de ses 8 premiers matchs disputés à l'extérieur en compétition officielle avec le @PSG_inside égalant sa pire série en déplacement en club dans sa carrière professionnelle (8 avec Barcelone entre septembre 2006 et mars 2007). @PSSportsFR #FCLPSG — Stats Foot (@Statsdufoot) December 22, 2021

Зазначимо, що результативність аргентинця в Лізі 1 виглядає гнітючою – лише 1 гол у 11 матчах.