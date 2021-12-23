Мессі повторив особистий антирекорд результативності
Аргентинський суперфорвард ПСЖ знову пішов з поля без забитого м'яча, повідомляє Сьогодні.
У матчі 19-го туру французької Ліги 1 Парі-Сен-Жермен на виїзді грав проти аутсайдера чемпіонату Лор'яна. Команда Мессі зуміла уникнути поразки на останніх хвилинах поєдинку. Але рятівний гол забив не Лео, а його партнер з атаки Мауро Ікарді.
Цей матч став восьмим поспіль виїзним поєдинком, у якому Мессі не забиває.
Неприємна серія стала повторенням антирекорду 15-річної давності, коли аргентинець виступав за Барселону, повідомляє Stats Foot. Попереднього разу Мессі так довго не забивав із вересня 2006 року до березня 2007-го.
Зазначимо, що результативність аргентинця в Лізі 1 виглядає гнітючою – лише 1 гол у 11 матчах.