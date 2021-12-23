Nikola Corporation почала постачання перших вантажівок

Американський стартап Nikola Corporation, який переживає непрості часи через шахрайські дії свого засновника, поставив дві перші електричні вантажівки Tre BEV для транспортної компанії Total Transportation Services Inc. (TTSI) із США, повідомляє 3Dnews.

В рамках пілотного проекту також було поставлено дві вантажівки Tre FCEV на водневих паливних елементах.

Джерело зображення: Nikola Corporation

Вантажівки будуть тестуватися TTSI у портах Лос-Анджелеса та Лонг-Біч. У разі успішного завершення пілотного проекту Nikola планує поставити TTSI протягом двох років 100 вантажівок з нульовим викидом – 30 електричних Tre BEV у 2022 році та 70 водневих моделей Tre FCEV у 2023 році. Як зазначено в прес-релізі, угода буде реалізована за умови отримання TTSI певного державного фінансування.

У вересні IVECO (входить до складу CNH Industrial) та Nikola підписали меморандум про взаєморозуміння з адміністрацією порту в Гамбурзі Hamburg Port Authority AöR (HPA), що стосується продажу до 25 електричних вантажівок Nikola Tre BEV.

Джерело зображення: Nikola Corporation

IVECO та Nikola мають спільне підприємство з виробництва автомобілів в Ульмі, Німеччина (на території заводу з виробництва вантажівок IVECO), яке вироблятиме автомобілі Nikola у версіях BEV та FCEV для Європи. Втім, цей завод спочатку постачатиме вантажівки та клієнтам у США. Базою вантажних автомобілів стане платформа IVECO S-Way, включно з модифікованою кабіною водія.

Завод Nikola в Куліджі (штат Арізона, США), що знаходиться на стадії розширення, також розпочав передсерійне виробництво автомобілів Nikola Tre BEV.