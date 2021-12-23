Південна Корея звільнить частину нафти з держрезерву

Влада Південної Кореї з січня 2022 р. звільнить 3,17 млн бар. із державних нафтових запасів. Цей крок сприятиме стабілізації цін на пальне, повідомляє Enkorr.

Таке рішення було ухвалено після консультацій уряду із місцевими нафтопереробними підприємствами.

Уряд вважає, що запасів, що залишилися, буде достатньо на найближчий час, у тому числі для того, щоб впоратися з можливою паливною кризою.

Обсяг нафти, який планується вивільнити зі сховищ, становить 3,3% державного стратегічного нафтового резерву Південної Кореї.

Наприкінці листопада уряд Південної Кореї ухвалив рішення про продаж частини нафтових запасів із стратегічного резерву з метою стабілізації цін на цей вид сировини після пропозиції США.

Для зниження внутрішніх цін на паливо США раніше вирішили задіяти стратегічний резерв нафти і випустити на ринок 50 млн барелів синхронно з іншими країнами-споживачами. Цю ініціативу підтримала низка країн.