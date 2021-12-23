Американський ринг-анонсер розбився на мотоциклі

Американський ринг-анонсер Девід Діаманте став жертвою ДТП та опинився в лікарні у важкому стані, повідомляє УНІАН.

Діаманте потрапив у ДТП на мотоциклі та зазнав травм різного ступеню тяжкості, зокрема в нього виявили три тріщини у хребті, численні переломи ребер та серйозне пошкодження правого коліна.

Під час п'ятигодинної операції йому вставили у хребет дев'ять гвинтів, стрижні та донорські матеріали.

Дэвiд Дiаманте / фото BoxingScene

Девід вже навіть зробив заяву про свій стан здоров'я:

"Це буде тяжкий шлях. Я отримав серйозні травми, знадобиться час, щоб оговтатися після них. Це буде проблематично. Мені доведеться знову вчитися ходити, а зараз існує ризик ускладнень. Але я зберігаю позитивний настрій і повернуся якнайшвидше".

Зауважимо, що Діаманте працював на боях Олександра Усика. Зокрема американець оголошував вердикт суддів у поєдинку українця проти росіянина Мурата Гассієва. В тому бою Усик став абсолютним чемпіоном світу у крузервейті.