Вчені назвали ще один симптом "Омікрону"

Сонний параліч може бути тривожним побічним ефектом "Омікрону". На такий тривожний нічний симптом нового штаму коронавірусу вказали у Національній службі охорони здоров'я Британії (NHS), повідомляє Сьогодні.

Чому виникає сонний параліч або чому він може бути найімовірніший, коли людина хворіє на коронавірус, точно невідомо, але це може бути пов'язано зі стресом і тривогою, посттравматичним стресовим розладом, нарколепсією або безсонням.

"Це може виникнути лише внаслідок порушеного режиму сну – COVID – це час підвищеного стресу" , – йдеться у повідомленні.

Що таке сонний параліч

У NHS стверджують, що більшість людей мають із цим справу лише раз чи два в житті. Сонний параліч – це коли ви не можете рухатися або говорити, коли прокидаєтеся або засинаєте. Це може бути страшно, але безпечно.

Симптоми вірусу

За даними ВООЗ, симптоми Омікрону можуть проявитися від 3 до 14 днів. У середньому це триває п'ять-шість днів.

Існує п'ять симптомів, які були ідентифіковані як ознаки "Омікрону":