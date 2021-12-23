Як загадати бажання на Новий рік: поради для знаків Зодіаку

У новорічну ніч багато українців загадують бажання - вірять, що таким чином зможуть притягнути до себе удачу. І це дійсно так - Всесвіт готовий почути кожного і допомогти реалізувати те, про що ви мрієте. УНІАН підкаже, коли загадують бажання на Новий рік і як, повідомляє УНІАН.

Як загадати бажання на Новий рік 2022 знакам Зодіаку

Овен, Лев, Стрілець

Представники вогняної стихії повинні звертатися до полум'я, щоб Вищі сили допомогли в реалізації мрії. Якщо ви хочете попросити про щось, загасіть загальне світло в кімнаті, запаліть свічку і вголос розкажіть вогнику заповітне бажання. У разі, якщо вам потрібно, навпаки, від чого-небудь позбутися, напишіть на аркуші паперу перелік небажаних подій в житті і спаліть його над полум'ям свічки. Попіл потрібно буде розвіяти по повітрю.

Рак, Скорпіон, Риби

Вода - потужна природна стихія, яка допоможе вам досягти бажаного. У новорічну ніч астрологи рекомендують написати на аркуші паперу свою мрію, потім зробити кораблик і пустити його по воді у відкритій водоймі. Якщо такої можливості немає, можете використовувати і ванну - опустіть кораблик на воду і залиште, поки він не потоне.

Водолій, Близнюки, Терези

Ваша стихія - Повітря, а це означає, що найбільш підходящий варіант - загадати бажання на відкритій місцевості. Можна вийти на вулицю або на балкон, подивитися на хмари і, звертаючись до Вищих сил, подумки вимовити бажання. Будьте впевнені - небо почує вас і віднесе з собою заповітну мрію, щоб незабаром її виконати.

Телець, Козеріг, Діва

Знаки Зодіаку, які знаходять силу через стихію Землі. Деякі езотерики кажуть, що також можуть допомогти і матеріальні цінності - гроші. Ви можете в Новий рік взяти в руки монетку і, дивлячись на неї, загадати бажання. Після того, як ритуал буде завершений, носіть з собою цю монетку до тих пір, поки мрія не здійсниться.

Як правильно загадати бажання на Новий рік під бій курантів

Існує велика кількість варіантів, до кого ви будете звертатися. Вибір покровителя залежить від ваших особистих переконань і віросповідання. Незалежно від того, хто візьметься за виконання ваших бажань, можна вибрати один з наведених нижче способів взаємодії.

12 бажань на Новий рік

Метод, який придумали в Іспанії. Люди там вважають, що, поки куранти б'ють 12 разів, потрібно з'їсти 12 виноградин і на кожну загадати бажання. Пам'ятайте про те, що кісточки потрібно виплюнути до того, як бій годинника закінчиться. Втім, можна трохи обійти правила і купити фрукти без кісточок.

Намалюйте мрію

Для того, щоб скористатися цим варіантом, не обов'язково вміти малювати, як Дали. Головне - енергетичний посил. Вам потрібно взяти аркуш паперу і яскравими фарбами зобразити на ньому все те, що ви хочете отримати в майбутньому році. Потім згорніть своє мистецтво в трубочку, перев'яжіть червоною ниткою і повісьте на ялинку. Поки будуть бити куранти, зніміть перелік і приберіть в затишне місце. Коли бажання здійсниться, розгорніть згорток і обведіть бажання червоною фарбою. Як тільки у вас з'явиться нова мета - малюйте наступний плакат, а цей спаліть.

Заповітний конверт

За півгодини до того, як почнуть бити куранти, напишіть на листку паперу свої плани і цілі на наступний рік. Поверніть листок, покладіть в конверт червоного кольору або оберніть червоним папером. Потім сховайте в кишеню, покладіть зверху долоню і, поки б'ють куранти, прокручуйте в голові те, що написали, торкаючись до конверта. Після того, як годинник проб'є 12 разів, дістаньте конверт з кишені, сховайте в затишне місце і не діставайте до кінця року.