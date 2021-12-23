Олена Зеленська зачарувала вечірнім чином на конференції послів

Перша леді України Олена Зеленська з'явилася на конференції послів України "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави" у вечірньому образі, повідомляє УНІАН.

Дружина президента Володимира Зеленського одягла чорну приталену сукню з драпіруванням від українського дизайнера Лілії Літковської. Відзначимо, що вона ідеально підкреслила її фігуру, а шовк додав образу романтичності.

Цікаво, що сукня оголювала плечі Зеленської. Таке вбрання не є типовим для неї, адже перша леді вважає за краще носити елегантні костюми.