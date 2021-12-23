Lotus знімає з виробництва три моделі

Останнім автомобілем марки, який буде оснащено традиційним двигуном внутрішнього згоряння, стане Emira. Вона стане на конвеєр навесні 2022 року, повідомляє Autoconsulting.

Британський бренд Lotus займається випуском спортивних та гоночних автомобілів. Історія компанії почалася ще 1952 року, а 1986-го її купив американський концерн General Motors. Потім, у 1996 році, контрольний пакет опинився у малайзійського концерну Perusahaan Otomobil Nasional Bhd (Proton), далі восени 2017-го більша частина (а точніше 51%) акцій компанії Lotus Cars виявилася у китайського концерну Geely.

За підсумками 2020 року на європейському ринку автомобілі Lotus розійшлися тиражем у 560 екземплярів (цей результат на 1,4% менше, ніж роком раніше). Зазначимо, за останнє десятиліття найкращим для бренду був 2016-й: тоді вдалося реалізувати 874 спорткара, після цього показники тільки падали, причому найпомітнішим виявився спад у 2019-му – «мінус» 20,5%. У поточному році показник марки у Старому Світі виріс: з січня по жовтень реалізовано 527 машин, що на 22,8% більше, ніж за перші десять місяців 2020 року.

Зараз Європа продовжує посилювати екологічні норми, що змушує багатьох автовиробників поступово переходити на випуск гібридів та повністю електричних машин. Торкнувся цей процес навіть Lotus. Сьогодні компанія прощається одразу з трьома моделями – Elise, Exige та Evora: останні екземпляри вже зійшли з конвеєра.

У компанії підрахували, що за останні 26 років було випущено 51 738 одиниць Elise, Exige і Evora. Ця кількість дорівнює майже половині від загального обсягу виробництва Lotus за його 73-річну історію. Фінальні екземпляри кожної з цих моделей залишаться в колекції Lotus, як частина спадщини. Останній спорткар Elise (35 124-й за рахунком) отримав версію Sport 240 та жовтий колір кузова. Exige (10497) виявився зеленим у варіанті виконання Cup 430. А модифікація фінальної Evora (6117) - GT430 Sport, колір кузова - темно-сірий металік.

Тепер, коли виробництво відправлених у відставку моделей завершено, складальні лінії заводу будуть повністю переобладнані, тому що тут уже навесні налагодять випуск останнього автомобіля Lotus, який отримає традиційний ДВЗ – Emira. У компанії зазначили, що потужності оновленої лінії дозволять випускати за рік до 5 тис. спорткарів (при роботі в одну зміну).

Найближче майбутнє в компанії пов'язують із електричним купе Evija, яке було представлено ще 2019-го, проте старт його виробництва довелося відкласти. Тираж гіперкара буде обмежений лише 130 екземплярами. Крім того, новинкою стане перший кросовер бренду, відомий зараз під індексом Type 132. Його прем'єра пройде в 2022 році, а виробництво налагодять на заводі Geely в Китаї.