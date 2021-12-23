Єдина тарифна сітка-2022. Як підвищать посадові оклади

Затвердженим бюджетом на 2022 рік передбачено зростання посадових окладів за ЄТС (єдиною тарифною сіткою), повідомляє Новое время.

Документом регламентовано розміри мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та обмеження доходів працівників бюджетних сфер.

У пояснювальній записці до держбюджету-2022 зазначається, що заробітні плати працівників бюджетної сфери за ЄТС планують із посадового окладу працівника 1 тарифного розряду. У наступному році їх розмір становитиме:

2893 грн — з 1 січня;

2982 грн — з 1 жовтня.

Нагадаємо, що посадовий оклад працівника 1 тарифного розряду за ЄТС з 1 грудня 2021 року становить 2893 грн. Фактично таким він і залишиться до 1 жовтня наступного року.

За допомогою зазначених показників можна порахувати розмір посадових окладів працівників бюджетної сфери за ЄТС у 2022 році.

Посадові оклади (тарифні ставки) працівників бюджетної сфери за ЄТС у 2022 році

Розряди

Коефіцієнт підвищення окладу

Оклад (тарифна ставка) з з 1 січня до 30 вересня

Оклад (тарифна ставка) з 1 жовтня до 31 грудня

1

1

2893

2982

2

1,09

3153

3250

3

1,18

3414

3519

4

1,27

3674

3787

5

1,36

3934

4056

6

1,45

4195

4324

7

1,54

4456

4592

8

1,64

4745

4890

9

1,73

5005

5159

10

1,82

5265

5427

11

1,97

5699

5875

12

2,12

6133

6322

13

2,27

6567

6769

14

2,42

7001

7216

15

2,58

7464

7694

16

2,79

8071

8320

17

3

8679

8946

18

3,21

9287

9572

19

3,42

9894

10198

20

3,64

10531

10854

21

3,85

11138

11481

22

4,06

11746

12107

23

4,27

12353

12733

24

4,36

12613

13002

25

4,51

13047

13449



Отже, посадовий оклад (ставка) працівника 1 тарифного розряду у 2022 році становитиме:

2893 грн — з 1 січня до 30 вересня;

2982 грн — з 1 жовтня до 31 грудня.

Нагадаємо, мінімальна зарплата у 2022 році становитиме: