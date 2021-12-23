Єдина тарифна сітка-2022. Як підвищать посадові оклади

Єдина тарифна сітка-2022. Як підвищать посадові оклади

Затвердженим бюджетом на 2022 рік передбачено зростання посадових окладів за ЄТС (єдиною тарифною сіткою), повідомляє Новое время.

Документом регламентовано розміри мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та обмеження доходів працівників бюджетних сфер.

У пояснювальній записці до держбюджету-2022 зазначається, що заробітні плати працівників бюджетної сфери за ЄТС планують із посадового окладу працівника 1 тарифного розряду. У наступному році їх розмір становитиме:

  • 2893 грн — з 1 січня;
  • 2982 грн — з 1 жовтня.

Нагадаємо, що посадовий оклад працівника 1 тарифного розряду за ЄТС з 1 грудня 2021 року становить 2893 грн. Фактично таким він і залишиться до 1 жовтня наступного року.

За допомогою зазначених показників можна порахувати розмір посадових окладів працівників бюджетної сфери за ЄТС у 2022 році.

Посадові оклади (тарифні ставки) працівників бюджетної сфери за ЄТС у 2022 році

Розряди
 Коефіцієнт підвищення окладу
 Оклад (тарифна ставка) з з 1 січня до 30 вересня
 Оклад (тарифна ставка) з 1 жовтня до 31 грудня
1
 1
 2893
 2982
2
 1,09
 3153
 3250
3
 1,18
 3414
 3519
4
 1,27
 3674
 3787
5
 1,36
 3934
 4056
6
 1,45
 4195
 4324
7
 1,54
 4456
 4592
8
 1,64
 4745
 4890
9
 1,73
 5005
 5159
10
 1,82
 5265
 5427
11
 1,97
 5699
 5875
12
 2,12
 6133
 6322
13
 2,27
 6567
 6769
14
 2,42
 7001
 7216
15
 2,58
 7464
 7694
16
 2,79
 8071
 8320
17
 3
 8679
 8946
18
 3,21
 9287
 9572
19
 3,42
 9894
 10198
20
 3,64
 10531
 10854
21
 3,85
 11138
 11481
22
 4,06
 11746
 12107
23
 4,27
 12353
 12733
24
 4,36
 12613
 13002
25
 4,51
 13047
 13449

Отже, посадовий оклад (ставка) працівника 1 тарифного розряду у 2022 році становитиме:

  • 2893 грн — з 1 січня до 30 вересня;
  • 2982 грн — з 1 жовтня до 31 грудня.

Нагадаємо, мінімальна зарплата у 2022 році становитиме:

  • 6500 грн — з 1 січня до 30 вересня;
  • 6700 грн — з 1 жовтня до 31 грудня.

Новини

analytics