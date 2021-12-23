Єдина тарифна сітка-2022. Як підвищать посадові оклади
Затвердженим бюджетом на 2022 рік передбачено зростання посадових окладів за ЄТС (єдиною тарифною сіткою), повідомляє Новое время.
Документом регламентовано розміри мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та обмеження доходів працівників бюджетних сфер.
У пояснювальній записці до держбюджету-2022 зазначається, що заробітні плати працівників бюджетної сфери за ЄТС планують із посадового окладу працівника 1 тарифного розряду. У наступному році їх розмір становитиме:
- 2893 грн — з 1 січня;
- 2982 грн — з 1 жовтня.
Нагадаємо, що посадовий оклад працівника 1 тарифного розряду за ЄТС з 1 грудня 2021 року становить 2893 грн. Фактично таким він і залишиться до 1 жовтня наступного року.
За допомогою зазначених показників можна порахувати розмір посадових окладів працівників бюджетної сфери за ЄТС у 2022 році.
Посадові оклади (тарифні ставки) працівників бюджетної сфери за ЄТС у 2022 році
|Розряди
|Коефіцієнт підвищення окладу
|Оклад (тарифна ставка) з з 1 січня до 30 вересня
|Оклад (тарифна ставка) з 1 жовтня до 31 грудня
|1
|1
|2893
|2982
|2
|1,09
|3153
|3250
|3
|1,18
|3414
|3519
|4
|1,27
|3674
|3787
|5
|1,36
|3934
|4056
|6
|1,45
|4195
|4324
|7
|1,54
|4456
|4592
|8
|1,64
|4745
|4890
|9
|1,73
|5005
|5159
|10
|1,82
|5265
|5427
|11
|1,97
|5699
|5875
|12
|2,12
|6133
|6322
|13
|2,27
|6567
|6769
|14
|2,42
|7001
|7216
|15
|2,58
|7464
|7694
|16
|2,79
|8071
|8320
|17
|3
|8679
|8946
|18
|3,21
|9287
|9572
|19
|3,42
|9894
|10198
|20
|3,64
|10531
|10854
|21
|3,85
|11138
|11481
|22
|4,06
|11746
|12107
|23
|4,27
|12353
|12733
|24
|4,36
|12613
|13002
|25
|4,51
|13047
|13449
Отже, посадовий оклад (ставка) працівника 1 тарифного розряду у 2022 році становитиме:
- 2893 грн — з 1 січня до 30 вересня;
- 2982 грн — з 1 жовтня до 31 грудня.
Нагадаємо, мінімальна зарплата у 2022 році становитиме:
- 6500 грн — з 1 січня до 30 вересня;
- 6700 грн — з 1 жовтня до 31 грудня.