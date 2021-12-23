Путін відмовився гарантувати ненапад на Україну

Глава Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Кремль не цікавить переговори з НАТО щодо питань безпеки в Європі, як стосуються України. Водночас головним там вважають їхній результат: Захід має "негайно" дати гарантії безпеки РФ.﻿ Із такими словами російський лідер виступив на пресконференції 23 грудня, повідомляє Обозреватель.

Так, відповідаючи на запитання журналістки Sky News, чи може він беззастережно гарантувати ненапад на Україну, Путін заявив, що дії РФ залежатимуть не від переговорів, а від безумовного забезпечення безпеки Росії.

"Жодного дюйма на Схід – сказали нам у 90-ті. Ну і чого? Надули. П'ять хвиль розширення НАТО. У Румунії та Польщі з'являються ракетні системи. Хіба це ми прийшли? До нас прийшли" , – висловився він, приплітаючи до нинішньої ситуації часи розпаду СРСР.

Він нагадав, що Кремль вважає неприйнятним рух НАТО на Схід. І в цьому контексті заявив про ударні системи США, які нібито "стоять на порозі будинку росіян".

"Це ми ставимо ракети біля кордонів США, ні, це вони перебувають у нас на порозі. Хіба це надмірна вимога: не ставити жодних ударних систем біля нашого дому?" – висловився Путін.

За його словами, у цій вимозі "немає нічого незвичайного", і Кремль хоче конкретних гарантій від Заходу, а не "заговорювати це десятиліттями".