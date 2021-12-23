Оновлення BIOS зламало комп'ютери Dell

Користувачі Dell зіткнулися з проблемою із завантаженням комп'ютерів після оновлення BIOS, повідомляє Лента.Ру.

Після оновлення BIOS – системи для роботи комп'ютера з підключеними пристроями – ПК ряду користувачів перестали вмикатися. У деяких власників девайсів комп'ютери стали запускатися, але практично відразу на екрані пристрою з'являлася помилка BSoD (Blue Screen of Death, синій екран смерті).

Судячи з відгуків у соцмережах та на тематичних форумах, оновлення призвело до поломки комп'ютерів Dell Inspiron 5680 та Alienware Aurora R8, а також ноутбуків Dell Latitude серій 5320 та 5520.

"При натисканні кнопки живлення індикатор на ній горить близько 10 секунд, а потім знову гасне" , - розповів медіа один із користувачів техніки Dell.

За словами фахівців, зараз немає офіційного способу виправлення помилки, оскільки інженери Dell ще не відреагували на проблему. У соцмережах поширюється рекомендація відкотити оновлення BIOS до більш старої версії - у цьому випадку проблеми найчастіше зникають.

Наприкінці листопада представники Intel рекомендували користувачам оновити прошивку BIOS, щоб захиститись від трьох нових вразливостей. З їх допомогою зловмисники можуть отримати високий рівень привілеїв на пристрої, що може призвести до зламування обладнання.