Три напої на Новий рік, які вони обов'язково поліпшать настрій

Крім шампанського та правильних закусок до нього, варто урізноманітнити стіл іншими напоями, повідомляє Сьогодні.

Це не тільки дозволить трохи заощадити, а й приготувати те, що обов'язково сподобається всім.

Домашній бейліс і пунш можна подавати наприкінці вечора, а от мандариновий лимонад може стояти на столі впродовж усієї новорічної ночі.

Цитрусовий пунш

Цитрусовий пунш / Фото: instagram.com/where_kate_is

Інгредієнти:

Вино (червоне або біле) – 750 мл

Ром – 15-25 мл

Сік половини лимона

Сік двох апельсинів

Цукор – 50 г

Міцний чай – 350 мл

Цедра 1 апельсину

Паличка кориці – 1 шт.

Гвоздика – 3 шт.

Як приготувати:⠀

Усі інгредієнти, крім вина та рому, змішати у каструлі та довести до кипіння. Трохи остудити. Додати вино та ром. Нагріти, не доводячи до кипіння.

Мандариновий лимонад

Мандариновий лимонад / Фото: instagram.com/vkusnyashka_pp

Інгредієнти:

Мандарини – 4-5 шт.

Гілочка м'яти

Мед – 2 ст. л.

Сік половинки лимона

Вода очищена – 0,7 л

Як приготувати:

Мандарини очистити та нарізати часточками. Мандарини разом з листям м'яти подрібнити у блендері до стану каші. Викласти в каструлю та залити очищеною водою. Довести до кипіння і одразу вимкнути вогонь. Процідити і дати охолонути. Додати мед та сік лимона.

Домашній бейліс

Домашній бейліс / Фото: іnstagram.com/yuliapoppy

Інгредієнти:

Вершки 20-35% – 125 г

Віскі ірландський – 150 мл

Згущене молоко – 200 мл

Ванільний цукор, какао, розчинна кава – по 1/2 ч. л.

Як приготувати: