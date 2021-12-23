Solar Orbiter зняв на відео політ комети Леонарда

Найяскравіша комета цього року промайнула небозводом і днями дозволила спостерігати себе навіть неозброєним оком. Але найбільш захоплюючі кадри спостереження комети передав космічний зонд Solar Orbiter, повідомляє 3Dnews.

У полі зору приладів зонда комета Леонардо пролетіла на тлі руху Меркурія та Венери — видовище, яке зовсім недавно можна було зустріти лише у науково-фантастичних творах.

Зонд Solar Orbiter створений Європейським космічним агентством та запущений для спостереження за Сонцем у лютому 2020 року. Комета Леонарда увійшла до поля спостереження зонда 17–19 грудня. На відео нижче можна побачити проліт комети на тлі рухомих у правому верхньому кутку Меркурія (праворуч наліво) і яскравішої Венери, що рухається зліва направо.

На відео складається враження, що хвіст комети подовжується. Але це не так. Просто апарат змінює кут огляду комети, і ми маємо можливість спостерігати її збоку під деяким кутом. У момент спостереження комета знаходиться приблизно на півдорозі між Землею та Сонцем. На початку січня вона наблизиться до Сонця на мінімальну відстань (досягне перигелія в 90 млн км) і потім назавжди покине Сонячну систему, якщо, звичайно, переживе таке зближення з нашою зіркою. Зараз спостерігати за кометою в біноклі та телескопи із Землі можна лише у південній півкулі. У північному вона більше не видно у небі.