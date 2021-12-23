Ціна газу в Європі опустилася нижче за $1600

Ціна газу в Європі під час біржових торгів у четвер опустилася нижче за $1600 за 1 тис. куб. м свідчать дані лондонської біржі ICE, повідомляє ТАСС.

Ціна січневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах знизилася до $1599,8 за 1 тис. куб. м, або €136,555 за МВт год (виходячи з поточного обмінного курсу євро до долара, ціни на ICE представлені в євро за МВт год).

Загальне зниження вартості газу з початку дня становить уже понад 21%.

Біржова ціна газу в Європі 21 грудня вперше в історії подолала позначку $2000 за 1 тис. куб. м на тлі настаючих холодів та аномально низьких запасах у європейських ПСГ.