Турецька ліра зміцнилася на 10% після рекордного падіння

Національна валюта Туреччини у четвер зміцнилася на 10% після рекордного падіння. Як свідчать дані торгів, долар подешевшав до 10,84 ліри за одиницю американської валюти, повідомляє ТАСС.

Відносно євро нацвалюта Туреччини торгується на позначці 12,43.

Турецька ліра пішла в крутий пік, обвалившись майже на третину в порівнянні з початком року лише за листопад. Причиною цього називають політику ЦБ, який, як вважається, під тиском влади продовжує знижувати кредитну ставку. Так, минулого тижня він знизив одну з ключових ставок на аукціонах тижневого репо (короткострокова позика коштів під заставу цінних паперів) з 15% до 14%.

У понеділок турецька валюта впала до рекордного рівня 18 лір за долар. Однак після заяв влади про нові заходи щодо повернення фінансової стабільності нацвалюта відіграла за кілька годин до 30% втраченої за останні тижні вартості.