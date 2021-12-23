Список професій для військового призову жінок скоротять

Нашумілий список професій, за яким жінок збираються брати на військовий облік, скоротять. Про це на своєму телеграм-каналі повідомила народний депутат України Юлія Гришина.

Про скорочення списку Гришиній, у свою чергу, розповів голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки Олександр Завітневич.

"Дівчатка, розходимося! Список спеціальностей, за яким жінки беруться на військовий облік, буде скорочено. Про це щойно дізналася від голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки після його розмови з міністром оборони", – написала нардеп.

Вона також нагадала, що вчора вийшов новий наказ Міноборони №313, згідно з яким жінки багатьох спеціальностей та професій беруться на військовий облік.