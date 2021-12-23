Уряд спростив отримання "пакунку малюка" та грошової компенсації

Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку надання одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка". Постанова передбачає спрощення процедур, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це йшлося на засіданні уряду 23 грудня, яке транслювалося на Youtube.

Документом скасовується обмеження щодо строку реалізації пілотного проекту що надання "пакунку малюка".

Також скасовується необхідність подання довідки із закладу охорони здоров’я про неотримання "пакунка малюка".

Документом надається право на отримання "пакунка малюка" у разі народження дитини на тимчасово окупованій території України (за умови реєстрації місця проживання отримувача на підконтрольній уряду України території або наявності статусу внутрішньо переміщеної особи).

Як зазначив під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, батьки, які не отримали "пакунок малюка" в пологовому будинку, або в управління соцзахисту населення, зможуть отримати грошову компенсацію через "Дію".

Нагадаємо, вартість "пакета малюка" встановлена на рівні трьох розмірів прожиткового мінімуму для дітей до 6 років (зараз прожитковий мінімум - 2013 гривень).