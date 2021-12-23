У The Washington Post вказали на помилку Зеленського

На Заході продовжують критикувати дії президента Володимира Зеленського, нарікаючи на те, що на тлі вторгнення російських військ в Україну, а їх на кордоні вже понад 100 тисяч, він розпочав внутрішню "битву" з опонентами влади й великим бізнесом. Це може розділити країну замість згуртування та захисту від вторгнення РФ.﻿ Про це йдеться у статті американського видання The Washington Post, повідомляє Сьогодні.

Аналітики вважають, що внутрішня "війна" проти великого бізнесу та п'ятого президента Петра Порошенка (якому оголосили про підозру) ризикує підставити Україну в очах міжнародної спільноти, що, своєю чергою, може вплинути на подальшу військову допомогу Україні для протистояння Росії.

Експерт Євген Магда зазначає, що Зеленський вирішив одночасно боротися і з російською загрозою, і проводити деолігархізацію. Аналітик вважає це небезпечним кроком.

"З огляду на реальну загрозу російського вторгнення, шукати ворогів усередині країни – не найкращий спосіб. Росія може лише вітати будь-яку дестабілізацію", – сказав він.

На Заході також відзначають заяву Зеленського про те, що нібито засновника СКМ Ріната Ахметова намагаються залучити до держперевороту в Україні, проте президент чи правоохоронні органи досі не надали жодних доказів.