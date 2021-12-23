Озвучено медальний план України на Олімпіаду у Пекіні

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт поділився своїми думками щодо шансів нашої команди здобувати медалі зимових Олімпійських ігор, які пройдуть у Пекіні у лютому 2022 року. Колишній шабліст бачить трохи шансів для наших спортсменів піднятися на п'єдестал у Китаї, повідомляє Обозреватель.

Слова посадовця наводить офіційний сайт Асоціації спортивних журналістів України.

"Якщо ми привеземо з Пекіна-2022 хоча б одну медаль, це вже буде добре. Цього сезону нас поки що засмучують біатлоністи. Але я вірю в потенціал збірної та сподіваюся, що непроста підготовка біатлонної команди дасть результат у Пекіні.

Міністерство зробило все необхідне для підготовки біатлоністів: вони мають усе. Тепер слово за ними та тренерами", – розмірковує Гутцайт .

Також Вадим Маркович вважає, що ще в одному зимовому виді спорту українці можуть досягти успіхів.

"Удача не завадить фрістайлістам, які на початку зими були успішнішими за біатлоністів. Головний тренер збірної з фрістайлу Енвер Аблаєв каже, що його підопічні добре готові і націлені на результат", – поділився інформацією міністр .

Також міністр виділив особливість найближчої Олімпіади.

"Китай закрив усі олімпійські об'єкти – начебто через коронавірус. Спортивний світ обурюється і вважає, що господарі все роблять для своїх успіхів.