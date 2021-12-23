Путін не виключив проведення нової військової операції на Донбасі

Президент РФ Володимир Путін не відкидає, що Україна готує нову військову операцію проти Донбасу, та вважає, що до цього потрібно готуватися. Про це Путін заявив на прес-конференції у четвер, повідомляє "Интерфакс".

"Нам кажуть: війна, війна, війна. Складається враження, що, можливо, готують третю військову операцію (проти Донбасу – ред.), і нас заздалегідь попереджають: не втручайтесь, не захищайте цих людей, а втрутитесь і захищатимете – такі І такі-то нові санкції підуть. І готуватися, можливо, до цього (треба – ред.)", – сказав президент РФ.

За його словами, Росія має реагувати на подібні дії та, думаючи про це, щось робити.

"Другий варіант – це загалом створення, і я вже говорив про це у своїй статті, на цій території (України – ред.) такої анти-Росії, з постійним накачуванням сучасною зброєю, з промиванням мозку населення. І уявляєте, як в історичній перспективе Россия должна жить дальше все время с оглядкой: а что там происходит, какие новые системы вооружения поставлены? А потом под прикрытием этих новых систем вооружения толкнуть радикалов на решение вопросов в Донбассе вооруженным путем", – полагает президент.

За словами Путіна, що стосується Криму, то "штовхають і туди теж" .

"Але ми ж повинні думати про перспективи забезпечення своєї безпеки, навіть не на сьогоднішній день і не наступного тижня, а на найближчу перспективу. Як Росія має жити з цим? Весь час з оглядкою? Що там буде і коли довбануть?" - сказав він.

Крім того, президент РФ назвав Мінські угоди єдиним можливим шляхом врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Так проблема у чому? Не хочуть виконувати", – сказав він.

Путін також зазначив, що відносини Москви та Києва були нормальними до подій 2014 року, коли в Україні, за словами президента РФ, стався "кривавий держпереворот" .