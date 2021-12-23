General Motors електрифікуватиме все підряд

Компанія Ford Motor вже почала пропонувати силові електричні установки для переведення на електротягу класичних моделей компанії. Аналогічний бізнес цікавий і корпорації General Motors, судячи з заявленої заяви. До 2030 року вона розраховує збільшити його обороти до $20 млрд. на рік. Крім легкових автомобілів, конверсії будуть піддаватися водний транспорт та спецтехніка, повідомляє 3Dnews.

Завдання переходу на екологічно чисті джерела енергії, як дають зрозуміти американські автогіганти, може досягатися за рахунок переведення частини наявного автопарку на використання електротяги. У випадку з GM мова йде не тільки про акумуляторні рішення, але і використання водневих паливних осередків. Спеціалізовані майстерні, які займатимуться подібною конверсією, попередньо пройдуть необхідне навчання для адаптації силових установок нового типу до існуючих моделей транспортних засобів, що спочатку розраховані на використання тільки ДВЗ.

Для сегменту комерційного транспорту подібна конверсія теж представляє певний інтерес, оскільки асортимент вантажних електромобілів поки вкрай убогі, і не може враховувати потреб всіх клієнтів повною мірою. Як приклад співпраці з виробниками спецтехніки GM згадує угоду з Textron, що випускає машини для наземних служб аеропорту, що обслуговують авіатранспорт. Спеціальна техніка теж перекладатиметься на використання електричних силових агрегатів. Водний транспорт також буде перекладатися на компоненти GM, що дозволяють використовувати електротягу.

Слід визнати, що ця ініціатива не буде визначальним суттєвою частиною виручки GM напрямком бізнесу навіть у 2030 році. До 2025 року корпорація розраховує вкласти $35 млрд у створення нових електромобілів та супутніх виробництв, програма конверсії також фінансуватиметься з цього бюджету, і розпочне свою роботу з наступного року. До 2030 року GM розраховує подвоїти свою виручку з нинішніх $140 млрд, тому бізнес конверсії транспорту на електротягу формуватиме лише скромну частину виручки.