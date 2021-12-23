Кабмін хоче класифікувати спиртні напої, вироблені в Україні

Кабінет міністрів пропонує класифікувати спиртні напої, які виробляються в Україні, повідомляє Ділова столиця.

Таке рішення ухвалили під час сьогоднішнього засідання.

Згідно з документом, спиртним напоєм зможуть називати напій з вмістом етилового спирту не нижче 15%, отриманий шляхом дистиляції продуктів природного бродіння без додавання ароматичних харчових інгредієнтів, змішування різних спиртних напоїв та ін.

Спирт же повинен бути отриманий з сільськогосподарської продукції, мати міцність від 96%, не мати зайвого присмаку, містити не більше 0,005 грам альдегідів та ін.

З 1 січня 2026 року період витримки напою буде визначатися віком самого "молодого" спирту в купажі.

Категорії спиртних напоїв:

Ром — з міцністю від 37,5%, отриманий шляхом дистиляції продукту спиртового бродіння патоки або сиропу. Добавки спирту і кольору (за винятком карамелі) забороняються, а підсолоджувачів повинно бути не більше 20 грамів на літр готового продукту.

Віскі-фортеця від 40%, отриманий шляхом дистиляції сусла злаків, витриманий не менше трьох років в дерев'яних бочках місткість/ до 700 літрів. Добавки спирту й ароматизація заборонені.

Зерновий спиртний напій-фортеця від 35%, отриманий зі злаків. Допускається додавання цукру, але не більше 10 грамів на літр. Такий напій можна називати зерновим бренді.

Винний спиртний напій-напій з вмістом спирту від 37,5%, отриманий шляхом дистиляції виноградного вина, цукру — не більше 20 грамів на літр.

Бренді-напій міцністю від 36%, отриманий з винного спиртного напою з мінімальною витримкою від 6 місяців.

Прописані також вимоги до фруктових спиртних напоїв, родзинкового бренді, сидру, медового спиртного напою.

Окремо є визначення горілки - спиртний напій міцністю від 37,5%, вироблений з етилового спирту, отриманого шляхом дистиляції дріжджового бродіння картоплі або злаків. Якщо горілка зроблена з чого-небудь іншого, це потрібно вказувати на етикетці.

Якщо напій не відповідаєте критеріям для різних категорій, його можна буде називати просто"спиртний напій".

Також пропонується встановити штраф у розмірі 200% вартості партії товару та конфіскацію продукції за географічні назви. Тобто, спиртне "типу французького шампанського" буде поза законом.