На 70−80% менш небезпечний, ніж "Дельта" - лікарі про штам "Омікрон"

За даними з Південної Африки, новий штам коронавірусу Омікрон на 70−80% менш небезпечний, ніж варіант Дельта. Про це повідомив глава Африканських центрів контролю за захворюваннями Джон Нкенгасонг, повідомляє Новое время.

Він зазначив, що поведінка Омікрона в Південній Африці та в іншому світі може відрізнятися. За його словами, такі фактори, як молодий вік населення Південної Африки можуть впливати на поширення вірусу в країні.