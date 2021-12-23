Перенесення святкування Різдва: скільки українців "за"

У 2021 році чверть українців (26%) підтримують ідею перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня. Про це, із посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Разом із тим, 58% респондентів проти такої ідеї, 15% зазначили, що їм байдуже це питання і 1% – не змогли відповісти.

Як зазначають соціологи, у динаміці за останні 5 років зменшилася кількість тих, хто проти перенесення дати святкування Різдва (з 69 до 58%), і дещо зросла кількість прихильників (з 15 до 26%).

Найбільше прихильників ідеї перенесення Різдва на Заході й у Києві: близько 40% підтримують, і майже стільки ж не підтримують. Дещо більше підтримують цю ініціативу опитані середнього й старшого віку, а також греко-католики.

За даними опитування лише 4% святкують Різдво саме 25 грудня, тоді як більшість опитаних (71%) - 7 січня. Водночас, 18% українців святкують Різдво двічі (25 грудня і 7 січня), і їх кількість за рік дещо зросла.

Опитування проведене Соціологічною групою "Рейтинг" 20-22 грудня 2021 року серед 2000 респондентів по всій Україні за виключенням тимчасово непідконтрольних територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%.