Україна виконала Угоду про асоціацію з ЄС на 61% – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду заявив, що Україна виконала Угоду про асоціацію з ЄС протягом цього року ще на 7%, пише Кристина Макогон, Depo.ua.

"За цей рік нам багато вдалося зробити на євроінтеграційному напрямку. Загальний прогрес виконання угоди за 2020 рік становить 54%, за 2021-й він збільшився на 7%, і становить 61%", – сказав Шмигаль.

Він підкреслив, що уряд розпочав предметний діалог щодо оновлення митних тарифів, щоб покращити доступ українських товарів на європейські ринки. Цього року також активізувалася співпраця щодо реалізації європейського зеленого курсу в Україні.

За словами Шмигаля, протягом 2021 року в Україні було прийнято 37 євроінтеграційних законопроектів. Урядом прийнято вже 51 акт, спрямований на виконання Угоди про асоціацію, а сьогодні Кабмін розгляне ще 12 документів, які системно наближають Україну до євроінтеграції.