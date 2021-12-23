Тарифи на воду підвищили

Національна комісія у сферах енергетики та комунальних послуг ухвалила рішення підвищити тарифи на воду для 45 підприємств. Як результат, кожен кубометр може подорожчати на 1,5-6 грн (залежно від регіону). Наприклад, у Тернополі сім'я, яка використовує 15 кубометрів води на місяць, замість 450,36 грн платитиме 550,44 грн, повідомляє Обозреватель.

Це випливає з опублікованої на сайті Нацкомісії у сферах енергетики та комунальних послуг ухвали. У документі можна ознайомитися з повним переліком підприємств та новими тарифами. Наприклад:

"Київводоканал"

було: 25,38 за куб;

стало: 30,384 грн. за куб.

"Тернопільводоканал"

було: 30,024 грн. за куб.

стало: 36,696 грн. за куб.

"Дніпроводоканал"

було: 25,284 грн. за куб.

стало: 31,356 грн. за куб.

"Дніпро-Кіровоград"

було: 44,496 грн. за куб.

стало: 45,972 грн. за куб.

"Полтававодоканал"

було: 32,604 грн. за куб.

стало: 33,768 грн. за куб.

Як зазначають у відомстві, рішення підвищити тарифи ухвалили через цілу низку факторів. Наприклад, для водоканалів підвищили тарифи на електроенергію, більше доводиться витрачати на теплоенергію, а також для технологічних потреб необхідно використовувати газ, ціна якого значно зросла.

Крім того, співробітникам водоканалів індексують заробітні плати, зростають витрати на ремонтні роботи, амортизацію. Зазначимо, в одному місті, залежно від постачальника, можливо кілька тарифів на воду. У кожного підприємства своя структура витрат: залежить і від кількості споживачів, і від наявності кредитів, і від стану мереж.