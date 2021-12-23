У ЗСУ повідомили, у яких випадках призиватимуть жінок на службу

Призивати жінок на військову службу в Україні планується тільки в крайньому разі. Серед них - введення воєнного стану або особливий період мобілізації.﻿ Про це під час брифінгу заявив начальник управління персоналу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

"Тільки в крайньому разі такі військові фахівці будуть призвані на військову службу. При введенні воєнного стану або в особливий період під час мобілізації" , - підкреслив він.

Горбач нагадав, що в Україні пройшло шість хвиль мобілізації, протягом яких на військову службу призвали 200 тисяч осіб. При цьому, зазначив він, жодна жінка без своєї згоди не була покликана.