У ЗСУ повідомили, у яких випадках призиватимуть жінок на службу
Призивати жінок на військову службу в Україні планується тільки в крайньому разі. Серед них - введення воєнного стану або особливий період мобілізації. Про це під час брифінгу заявив начальник управління персоналу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.
"Тільки в крайньому разі такі військові фахівці будуть призвані на військову службу. При введенні воєнного стану або в особливий період під час мобілізації", - підкреслив він.
Горбач нагадав, що в Україні пройшло шість хвиль мобілізації, протягом яких на військову службу призвали 200 тисяч осіб. При цьому, зазначив він, жодна жінка без своєї згоди не була покликана.
"Тому такого моменту, чого потрібно боятися, немає", - додав Горбач.