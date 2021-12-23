ДТЕК збільшив імпорт вугілля з США для проходження опалювального сезону

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова придбала додаткові партії вугілля з США, збільшивши законтрактований обсяг поставок в півтора рази до 620 тис. тонн, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Компанія домовилась про додатковий дев’ятий "Панамакс". Імпортоване компанією паливо на додачу до власного видобутку на наших шахтах має допомогти нашим ТЕС нормально пройти опалювальний сезон та підтримати українську енергосистему у пікові періоди споживання електрики" , - цитує прес-служба слова генерального директора ДТЕК Енерго Ільдара Салєєва.

Раніше контракти були підписані на 7 партій імпортного вугілля обсягом близько 450 тис. тонн. Імпорт додаткових 3 суден з 200 тис. тонн обумовлений складною ситуацією з вугіллям на державних ТЕС.

ДТЕК уже отримав 4 кораблі з вугіллям. 5-та та 6-та партії з вугіллям прибудуть в Україну цього тижня.