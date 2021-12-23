СБУ блокувала масштабний канал збуту фейкових онкопрепаратів

Співробітники Служби безпеки України заблокували протиправну діяльність групи осіб, які налагодили канал незаконного ввезення та продажу фейкових лікарських засобів в Україні. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За даними слідства, організували "бізнес" вихідці із Луганська. "Спеціалізувалися" вони на препаратах для онкохворих.

"Близько року зловмисники незаконно завозили з-за кордону фальсифіковані препарати, маскуючи їх під продукцію відомих виробників, а також не зареєстровані та заборонені до продажу в Україні препарати виробництва РФ та Республіки Білорусь. На територію України товар доставляли міжнародними рейсовими автобусами та літаками, а для його зберігання орендували склад у столиці", – ідеться в повідомленні прес-служби.

Зазначається, що підроблені "ліки" збували хворим через онлайн-аптеки.

"Під час обшуків, проведених у складському приміщенні та за адресами фактичного проживання учасників групи у Києві та Львові, вилучено: велика кількість медичних препаратів, у тому числі фальсифікованих та не зареєстрованих лікарських засобів виробництва РФ та Республіки Білорусь загальною вартістю 1 млн грн; готівкові кошти; ; комп'ютерна техніка, мобільні телефони та сім-карти з доказами протиправної діяльності; банківські картки, через які проводилися розрахунки з покупцями", - уточнюють у спецслужбі.

Наразі одному із зловмисників оголошено підозру за ст. 321-1 (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Заходи щодо викриття правопорушення проводилися співробітниками кібердепартаменту СБУ спільно зі слідчими Національної поліції та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.