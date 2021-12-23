Кабмін продовжив заборону на ввезення автомобілів із Росії

Кабмін України під час засідання у четвер 23 грудня продовжив ще на один рік заборону на ввезення автомобілів походженням із Російської Федерації, повідомляє Autoconsulting.

Їхній імпорт заборонено до 31 грудня 2022 року. Проте, в Кабміні так і не побачили, що вже другий рік російські автомобілі в нашу країну все ж таки потрапляють через заборону, під виглядом машинокомплектів. Їх продовжує збирати завод "ЗАЗ". Заходять у країну та "ГАЗелі", зібрані на заводах в інших країнах.

У пояснювальній записці йдеться, що Росія заборонила до ввезення на свою територію низку товарів з України. Разом з тим, законом України визначено, що у разі якщо дискримінаційні та/або недружні дії щодо України застосовуються державою, визнаною Верховною Радою державою-агресором та/або державою-окупантом, відповідні заходи можуть застосовуватися за рішенням Кабінету міністрів.

У новій ухвалі Кабміну перелік заборонених до ввезення товарів з РФ не розширили, а лише змінили дату остаточного терміну дії заборони. Тому російські автомобілі залишаться на українському ринку й надалі. Обхід санкцій через складання на "ЗАЗі" продовжать і далі називати виробництвом, і надалі рапортуватимуть про випуск у нас у країні нових автомобілів. На жаль, цей шлях вже давно показав свою неефективність, але в Кабміні не захотіли "рубати" канал.