Росія пропонувала відкрити КПВВ на Донбасі, але з умовою

На вчорашніх переговорах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) російська сторона пропонувала відкрити всі контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі на період зимових свят. Але за умови визнання документів про вакцинацію від COVID на окупованих територіях російською вакциною, пише Ілона Свиридова, РБК-Україна.

Про це заявив представник Донецька в українській делегації в ТКГ Сергій Гармаш.

"Вони виступили з несподіваною заявою. Спочатку вона здалася оптимістичною" , - зазначив він.

Він пояснив, що пропонувалося з 30 грудня по 10 січня відкрити всі КПВВ, якщо Україна визнає документи про вакцинацію і російську вакцину. У той же час він підкреслив, що питання російських вакцин - це не компетенція ТКГ.

Гармаш також розцінив визнання таких документів як суб'єктивізацію так званих "ЛДНР" як сторони конфлікту.

"Тому це нездійсненна вимога... Ми запропонували без різних вимог відкрити всі КПВВ. Ми готові були це зробити і сьогодні (23 грудня, - ред.). Але та сторона знову підвела питання відкриття КПВВ до виконання їх де-факто політичних вимог" , - додав він.

КПВВ на Донбасі повноцінно не працюють з весни 2020 року.