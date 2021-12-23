Призначено нове засідання щодо вибору керівника САП

Завтра, 24 грудня, відбудеться чергове засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора України.

Зазначається, що засідання відбудеться о 16-00. Воно буде проводитись у приміщенні Тренінгового центру прокурорів України (аудиторія №118, корпус №1).

Точна адреса проведення засідання вказана на сайті Офісу генпрокурора.