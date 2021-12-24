Енергетична криза в Європі вдарила по промислових гігантах

Найбільші споживачі газу та електроенергії в Європі зазнають великих збитків через зростання цін на енергоносії. Промислові гіганти почали скорочувати виробництво, що ставить під загрозу відновлення економіки, повідомляє Лента.Ру.

Цього року енергетична криза сильно вдарила по промисловості. Ціни на газ зросли більш ніж на 800 відсотків порівняно з попереднім роком, а вартість електроенергії приблизно на 500 відсотків. Враховуючи, що найхолодніші місяці попереду, Росія обмежила постачання газу до Європи, а омікрон-штам поширюється по всьому континенту, промисловій економіці Європи буде завдано сильних збитків, пише Bloomberg.

Наприклад, алюмінієва компанія Dunkerque Industries France, найбільший у Європі завод із виплавки металу, за останні два тижні скоротила виробництво на 3 відсотки. З початку листопада завод втратив близько 20 мільйонів євро (22,6 мільйона доларів) і подальше скорочення продовжиться, якщо ціни на електроенергію залишаться на високому рівні. Компанія Nyrstar призупинить виробництво цинку у Франції на початку січня.

Зростання цін на електроенергію та добрива ставлять під загрозу ринок продовольства. Румунський виробник добрив Azomures заявив, що підприємства почали закриватися, і фермери не зможуть дозволити собі такі високі ціни. Один із найбільших у світі постачальників мінеральних добрив норвезька компанія Yara International, яка скоротила виробництво на початку 2021 року, сказала, що продовжуватиме уважно стежити за ситуацією.

"Зрештою, це вдарить по нам з точки зору вартості продовольства, і зростання цін позначиться не тільки на країнах Європи, а й на багатьох інших країнах" , - сказала Анн-Софі Корбо, науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету.

Погодні умови та проблеми з постачанням газу позначилися на енергопостачанні у Франції. Компанія Electricite de France SA зіткнеться з відключенням кількох реакторів. На початку січня 30 відсотків ядерних потужностей країни буде відключено, що збільшить залежність від газу, вугілля та нафти для постачання споживачів електрикою.