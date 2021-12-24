Huawei випустила розумний смарт-годинник Watch D

Після череди анонсів компанія HUAWEI показала очікувані фанатами розумний годинник. Huawei Watch D. Їх головна фішка – функція вимірювання артеріального тиску з точністю ±3 мм ртутного стовпа, повідомляє УНІАН.

Цього вдалося домогтися завдяки спеціальній манжеті в ремінці, наголошується у пресрелізі. При цьому, як стверджує виробник, годинник важить у 6 разів менше за манжетний тонометр.

Є тут і оптичний датчик серцевого ритму і функція зняття електрокардіограми. Компанія повідомляє, що Watch D були зареєстровані Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів Китаю як медичний пристрій класу II.

Загалом це звичайний смарт-годинник, оснащений 1.64-дюймовим дисплеєм з щільністю пікселів 326 PPI. Батареї на 451 маг вистачить на тиждень автономної роботи за умови п'яти ЕКГ і шести вимірювань тиску на добу. Також є модулі NFC, Bluetooth 5.1 і GPS для бігових тренувань.

Годинники отримали захист IP68 і підтримують понад 70 спортивних режимів. В якості OC – фірмова система HarmonyOS.

Смарт-годинник Watch D вміють вимірювати тиск і робити ЕКГ / фото Huawei

Продажі в Китаї стартують вже в цю суботу, 25 грудня. Huawei Watch D доступні в кольорах "класичний чорний" і "елегантний титан" за ціною 2988 юанів (близько 12 700 грн за курсом). Про надходження продукту в інших країнах, у тому числі в Україні, буде повідомлено додатково.