У ДБР пояснили, чому не пустили адвокатів Порошенка

У Держбюро розслідувань звинуватили адвокатів п’ятого президента і лідера Євросолідарності Петра Порошенка в тому, що вони «перетворюють процесуальні дії на політичне шоу», повідомляє Новое время.

У ДБР раніше казали, що викликали Порошенка на 23 грудня. Народний депутат зараз перебуває за кордоном, і адвокат Ігор Головань прийшов до бюро, щоб подати низку клопотань. За його словами, у ДБР заявили, що «присутність адвокатів не передбачалася».

У пресслужбі ДБР повідомили, що адвокати справді мають право бути присутніми під час допитів та інших процесуальних дій щодо своїх клієнтів, але «не можуть їх замінювати».

У бюро сказали, що, якби Порошенко прийшов, адвокати могли б його супроводжувати:

«Без підозрюва ﻿ ного слідчі не могли вчиняти жодних процесуальних дій, а тому присутність адвокатів у кабінетах слідчих не мала жодного сенсу. Тому не відбулось жодного порушення закону через недопуск адвокатів Петра Порошенка на режимну територію ДБР».

Ігор Головань написав у Facebook, що через недопуск на територію ДБР подав заяву про злочин за ст. 397 КК України (втручання у діяльність захисника чи представника особи).