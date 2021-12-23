Житомир майже повністю відмовиться від використання газу для опалення

Один із облцентрів України – Житомир – відрапортував про значне підвищення рівня енергоефективності. Нормативні втрати тепла у розподільчих мережах, які можна закладати у платіжку, по Україні становлять 12%, повідомляє UBR.

"У більшості міст ці втрати більше 20% - у Житомирі ми вийшли на втрати в 6%. В даний опалювальний сезон у нас втрати в мережах становлять 6%" , - заявив мер Житомира Сергій Сухомлін, зазначивши, що там, де місто провело модернізацію, втрати зменшилися до 3%.

За його словами, ще більшої енергоефективності можна досягти завдяки сучасним джерелам енергії. Житомир уже запустив першу ТЕЦ (теплоелектроцентраль – виробляє і тепло, і електрику), яка працює на альтернативному паливі – на тріскі деревини.

Фінансування проекту забезпечили грант швейцарського уряду та бюджет міста. Окрім теплової енергії ТЕЦ виробляє та електричну – 1,1 МВт.

За такого підходу на даний момент у Житомирі собівартість 1 гігакалорії становить 1,1 тис. грн за середньої ціни по Україні 2 тис. грн/ГКл з урахуванням пільгової ціни на газ від НАК "Нафтогазу".

"Це все-таки неринкова ціна" , - наголосив Сергій Сухомлін.

За його словами, у планах влади будівництво до кінця 2023 року ще трьох подібних об'єктів.

"Чотири ТЕЦ забезпечать нам заміщення газу приблизно на рівні 60-65%... по місту Житомиру. Інші 30% ми плануємо прибрати з балансу за рахунок будівництва ще однієї ТЕЦ" , - розповів Сухомлін, зазначивши, що станція працюватиме на РДФ. паливі (refuse derived fuel, "виробництво палива зі сміття").

Він додав, що така модель дуже легко мультиплікується на будь-які українські міста із населенням понад 100 тис. мешканців.

На підтвердження своїх слів мер Житомира послався на досвід Копенгагена, в якому " розташований практично в центрі міста завод зі спалювання РДФ-палива " на 80% забезпечує потребу в теплі столиці Данії. Подібна практика є і у Відні, Вільнюсі, Стокгольмі, " ці технології абсолютно безпечні, і вони працюють ", - зазначив Сергій Сухомлін.

"Кожне українське місто продукує стільки сміття, що це фактично 30% заміщення газу у будь-якому місті" , – констатував він.

У Житомирі сміттєпереробний завод запуститься у лютому наступного року, і він вироблятиме 40 тис. тонн РДФ-палива, що за енергетичною цінністю можна порівняти з 20 млн кубометрами газу – це "30% за балансом житомирського теплокомуненерго".

Таким чином, Житомир планує за найближчі три роки вийти на 90% заміщення газу альтернативними джерелами.

Міський голова зауважив, що незважаючи на можливість брати кредити в європейських банках для модернізації опалювальної інфраструктури "не існує механізму повернення цих грошей", окрім як за рахунок місцевих бюджетів. За його словами, будь-який мер чи депутат розуміє, що "це все досить тривалий та складний процес".

За оцінками Сухомліна, для того, щоб знизити платіжку на 10%, треба витратити для такого міста як Житомир кількасот мільйонів гривень. Ці гроші можна направити на реконструкцію парків або доріг, що дасть набагато більше електоральних дивідендів, ніж закопати гроші в землю – для модернізації тепломереж.

Тому багато міст обирають саме цей шлях – благоустрій, і "не заходять у складні інфраструктурні проекти", наголосив Сергій Сухомлін.