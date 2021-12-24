Ліки, що можуть викликати аутоімунні захворювання
Всі люди сьогодні схильні до стресу і токсичного навантаження, генномодифікована продукція здоров'я організму теж не додає. В результаті імунна система втрачає здатність розрізняти білки, що належать власному тілу, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Україна.
Це викликає пошкодження клітин, тканин і органів в організмі, що заподіюється власною імунною системою, що атакує ці клітини, розповіла нутриціолог Євгенія Хелс у своєму Instagram.
Вона виділила 5 основних причин появи АІЗ:
1. Психосоматика
Під час тривалого стресу виділяється величезна кількість кортизолу, що стягує всі гормони, в тому числі і імунітет.
2. Стимуляція імунітету препаратами, продаються в аптеці для його активації.
3. "Дірявий кишечник"
Більше 80 % імунної системи знаходяться в кишечнику і для її здоров'я необхідний здоровий і нормально функціонуючий кишечник.
4. Токсини:
- мікотоксини, токсини природного походження, що виробляються деякими видами цвілевих грибів, іноді присутні в продуктах харчування,
- важкий метал.
- Ртуть може потрапити в організм різними шляхами: з ртутними амальгамами в зубах, споживанням риби і з навколишнього середовища (силікон, куріння).
5. Інфекції (віруси і бактерії)
Вже доведено зв'язок для цілого ряду інфекцій (Епштейна - Барра, Herpes Simplex 1 і 2) з аутоімунними захворюваннями.
Які медикаменти можуть провокувати АІЗ
- НПЗП, нестероїдні протизапальні препарати. Знеболюють, знижують жар, знижують запалення (аспірин, ібупрофен).
- Кортикостероїди, використовуються для ослаблення симптомів. Бувають в різних формах, інгаляторів, таблеток, ін'єкцій та ін. Іноді критичні для життя, підривають імунну систему, сприяють синдрому дірявої кишки.
- Інгібітори протонного насоса. Для лікування кислотозалежних захворювань шлунково-кишкового тракту, знижують шлункову кислотність.
- Н2-блокатори, блокатори гістамінових рецепторів.
- Антибіотики, прямий негативний ефект на мікрофлору.
- Гормональні контрацептиви, впливають на імунну систему, їх використання може ускладнити відновлення організму через дієту і спосіб життя.