Ліки, що можуть викликати аутоімунні захворювання

Ліки, що можуть викликати аутоімунні захворювання

Всі люди сьогодні схильні до стресу і токсичного навантаження, генномодифікована продукція здоров'я організму теж не додає. В результаті імунна система втрачає здатність розрізняти білки, що належать власному тілу, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Україна.

Це викликає пошкодження клітин, тканин і органів в організмі, що заподіюється власною імунною системою, що атакує ці клітини, розповіла нутриціолог Євгенія Хелс у своєму Instagram.

Вона виділила 5 основних причин появи АІЗ:

1. Психосоматика

Під час тривалого стресу виділяється величезна кількість кортизолу, що стягує всі гормони, в тому числі і імунітет.

2. Стимуляція імунітету препаратами, продаються в аптеці для його активації.

3. "Дірявий кишечник"

Більше 80 % імунної системи знаходяться в кишечнику і для її здоров'я необхідний здоровий і нормально функціонуючий кишечник.

4. Токсини:

  • мікотоксини, токсини природного походження, що виробляються деякими видами цвілевих грибів, іноді присутні в продуктах харчування,
  • важкий метал. 
  • Ртуть може потрапити в організм різними шляхами: з ртутними амальгамами в зубах, споживанням риби і з навколишнього середовища (силікон, куріння).

5. Інфекції (віруси і бактерії)

Вже доведено зв'язок для цілого ряду інфекцій (Епштейна - Барра, Herpes Simplex 1 і 2) з аутоімунними захворюваннями.

Які медикаменти можуть провокувати АІЗ

  1. НПЗП, нестероїдні протизапальні препарати. Знеболюють, знижують жар, знижують запалення (аспірин, ібупрофен).
  2. Кортикостероїди, використовуються для ослаблення симптомів. Бувають в різних формах, інгаляторів, таблеток, ін'єкцій та ін. Іноді критичні для життя, підривають імунну систему, сприяють синдрому дірявої кишки.
  3. Інгібітори протонного насоса. Для лікування кислотозалежних захворювань шлунково-кишкового тракту, знижують шлункову кислотність.
  4. Н2-блокатори, блокатори гістамінових рецепторів.
  5. Антибіотики, прямий негативний ефект на мікрофлору.
  6. Гормональні контрацептиви, впливають на імунну систему, їх використання може ускладнити відновлення організму через дієту і спосіб життя.

Новини

analytics