Потепління до 3°С та сніг: прогноз погоди на 24 грудня

До кінця тижня в Україну прийде обіцяне синоптиками невелике потепління, але в межах сезонної норми – до -2°С удень у середньому. Крім того, у всіх регіонах, крім одного, очікуються опади у вигляді снігу та похмура погода по всій країні.

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Отже, у п'ятницю, 24 грудня, у всіх південних, а також у Рівненській та більшості центральних областей очікується температура від -2°С до 2°С удень і від -15°С у центрі до -6°С у Рівному вночі. У Полтавській же, а також у всіх північних і більшості східних областей буде холодніше - близько -6... -1°С удень і від -18°С на сході до -11°С на півночі вночі. Водночас, найсильніший мороз очікується в Луганській області – до -8...-3°С удень та -18...-16°С уночі. А ось найсуттєвіше потепління очікує більшість західних областей і Крим – там обіцяють близько 1-3°С удень і від 11°С на півострові до -5°С на заході.

З опадів 24 грудня очікується мокрий сніг із дощем у всіх західних областях та сніг – на решті території України. Також місцями на заході, на півдні та в Криму можлива ожеледь. Середня швидкість вітру країною очікується лише на рівні 14-29 км/год. У Запорізькій, а також у центральних, західних та північних областях можливі шквали до 32 км/год, у Криму – до 40 км/год.

Укргідрометцентр також попереджає, що 24 грудня в горах Карпат очікується сильний сніг та завірюхи (перший рівень небезпеки, жовтий).

У столиці України, Києві, 24 грудня очікується температура повітря від -10°С до -1°С протягом дня, вітер 14-22 км/год і сніг.