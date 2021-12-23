В ОП прокоментували виклик Зеленського до суду за позовом Порошенка

В Офісі президента прокоментували виклик глави держави Володимира Зеленського на засідання Верховного Суду, повідомляє Новое время.

Представники ОП заявили, що повістка не надійшла і що «відповідь буде, коли офіційно її отримають».

Раніше адвокат п'ятого президента і лідера Європейської солідарності Ігор Головань повідомив, що Верховний Суд України викликає президента Володимира Зеленського на засідання за позовом його підзахисного. Порошенко вимагає від Зеленського і Дениса Бігуса опублікувати оригінали записів переговорів народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Засідання заплановано на 28 лютого.

У травні-червні 2021 року журналісти Bihus.Info опублікували записи розмов Медведчука. Вони стосувалися постачання вугілля від бойовиків «Л/ДНР», повернення контролю над українською частиною нафтопродуктопроводу Самара — Західний напрямок та обміну полоненими з РФ. На записах немає бесід Медведчука з Порошенком, проте нардеп про них згадує.

У Євросолідарності заявили, що розслідування щодо «плівок Бігуса» — замовні, а їхній бенефіціар — Офіс президента, який «намагається нав'язати суспільству думку про зв'язок Медведчука з Порошенком». У політсилі наголосили, що вони не обговорювали жодних тем, окрім звільнення заручників.