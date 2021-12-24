Від вареників до куті: що приготувати на католицьке Різдво 2022

Не знаєте, що приготувати на Різдво? Ми підготували для вас перелік 12 пісних страв, які повинні бути на Святвечір, повідомляє 24 Канал.

12 традиційних страв на католицьке Різдво

Католицьке Різдво відзначають 25 грудня. Цей день розпочинається з молитви та відвідування костелу, а 24 грудня, на Святвечір, за великим пісним столом збирається вся родина. Господиня готує для рідних 12 страв, серед яких є і вареники, і голубці та навіть тушкована капуста.

Борщ з вушками

Окрім борщу можна приготувати грибну юшку або капусняк.

Рибна страва

Обсмажте улюблену рибу в клярі, зафаршируйте або запечіть з овочами.

Тушкована капуста

Тушкована капуста може бути з грибами, горохом, нутом або чорносливом. Який інгредієнт до неї додати вирішувати вам.

Кутя

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Кутю, зазвичай, готують з медом та великою кількістю горіхів, але якщо у вас алергія – приготуйте її з цукром та улюбленими сухофруктами.

Вареники

Начинкою для вареників може бути: картопля, домашній сир, гриби або тушкована капуста.

Мачанка

Мачанка – це рідка підлива з білих грибів або печериць. Одні господині готують її зі смаженою цибулею, інші тільки на відварених грибах.

Голубці

Оскільки на Святвечір не має жодної м'ясної страви, голубці теж готують пісні. Особливо смачні вони з картоплі та гречки, але популярними також є з тертої картоплі, рису чи моркви.

Закритий пиріг

Ідеальною стравою для Святвечора є закритий пиріг з дріжджового тіста. Начинкою можуть бути як гриби з капустою, так і картопля з гречкою.

Маковий рулет

Жодне Різдво не обходиться без великого макового рулету. До речі, з родзинками він смакує ще краще.

Пампухи

Обов'язково приготуйте пампухи з варенням рожі. Смак та аромат закохають вас з першого шматочка. Також популярними начинками для пампухів є варене згущене молоко, мак, консервовані вишні і домашнє повидло.

Медівник "Пєрнік"

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Медівник готують за кілька днів до Святвечора, адже справжні господині знають, що справжній його смак відкривається згодом.

Узвар

Оскільки на Святвечір не вживають вина та інших алкогольних напоїв, приготуйте узвар. Додайте сушених яблук, слив та інших фруктів та настоюйте його ніч.

Щасливого Різдва та веселих свят Вам і Вашій родині!