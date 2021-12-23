Наступник Меркель у ХДС підтримав постачання зброї Україні

Наступник Ангела Меркель на посаді голови німецької партії Християнсько-Демократичний союз Фрідріх Мерц підтримав постачання зброї Україні, повідомляє InfoResist.

Мерц вважає, що на тлі скупчення на кордоні України російських військ Володимиру Путіну необхідно дати “рішучу і чітку відповідь”.

При цьому німецький політик уточнив, що відповідь Путіну необхідно давати аж до розгляду питання про допомогу Україні оборонним озброєнням.

Крім того, Мерц заявив, що запити України на поставку німецької зброї є прийнятними, враховуючи можливу ескалацію.