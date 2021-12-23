НАТО не давало обіцянок не розширюватись - Столтенберг

У НАТО ніколи не давали обіцянок не розширюватися, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє Новое время.

Столтенберг сказав, що розширення НАТО на схід у РФ називають «порушенням обіцянок». Генсек Альянсу у відповідь наголосив, що НАТО ніколи не давало таких обіцянок.

"В установчому договорі нашої організації зазначено, що будь-яка європейська країна може стати членом Альянсу… Є документи, що стосуються 70-х і 90-х років — Гельсінкські угоди, Паризька хартія, основоположний акт Росія-НАТО та багато інших договорів, які чітко дають зрозуміти, що країни мають право обирати власний шлях" , — сказав він.

Столтенберг додав, що вільний вибір країн є основним принципом європейської безпеки, «під яким Росія теж підписалася»:

Президент РФ Володимир Путін 23 грудня заявив, що в НАТО нібито обдурили Росію, коли «обіцяли не просувати» Альянс на схід.