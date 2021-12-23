США не погодилися з пропозиціями Росії щодо НАТО

США не готові погоджуватися з пропозиціями Росії щодо «гарантій безпеки», які стосуються НАТО, повідомляє Новое время.

Про це заявила прессекретарка Білого Дому Джен Псакі.

"Росія представила пропозиції, з якими ми погодилися б, з якими, наприклад, що стосуються НАТО, звичайно, ні" , — сказала вона.

За її словами, США погоджуються, що дипломатичні розмови — найкращий шлях для обговорення російських вимог. Коментуючи можливу дату зустрічі Псакі сказала, що вона поки що не визначена. При цьому вона не виключила, що саміт може відбутися у січні наступного року.