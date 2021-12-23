Ціна на газ у Європі опустилася нижче 1500 доларів

Ціна газу в Європі на закритті біржових торгів у четвер опустилася нижче за 1500 доларів за 1 тисячу кубометрів, повідомляє Лента.Ру.

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.

Ціна січневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах знизилася до 1478 доларів за 1 тисячу кубометрів або 126,3 євро. Загальне зниження вартості газу з початку дня складає вже понад 27 відсотків.

21 грудня біржова вартість газу в Європі зросла до 2150 доларів за тисячу кубометрів та побила черговий рекорд. На день раніше ціна газу встановила історичний рекорд, коли перевалила за 2 тисячі доларів за тисячу кубометрів.