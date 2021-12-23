Блінкен та Столтенберг обговорили підхід НАТО до Росії
Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, під час обговорювалися питання спільного занепокоєння щодо нарощування сил РФ біля України, повідомляє Європейська правда.
"Держсекретар Блінкен розмовляв сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, щоб обговорити спільну стурбованість Росією нарощуванням військових сил на кордонах України", - повідомили у Держдепі.
"Вони обговорили подвійний підхід НАТО до Росії, зазначивши, що Альянс залишається готовим до змістовного діалогу з Росією і водночас єдиним для оборони та захисту союзників", - сказано в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати готові провести переговори з Росією вже в січні.