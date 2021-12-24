Інтернет подорожчає у 2022 році: чому і на скільки

Попри те, що в Україні регулярно зростають тарифи на інтернет, у 2022 році ціни відчутно підскочать і помітно вдарять по бюджету українців, повідомляє Інформатор.

На вартість інтернету вплинуло постійне зростання цін на супутні товари та послуги – електрику, бензин оренду та інше.

Що із цінами?

"Щороку, залежно від регіону, інтернет дорожчає в середньому на 20%. У 2022 році відсоток зростання може бути вищим, все впирається у вартість палива, електрики та інших ресурсів. Зростають у ціні не тільки енергоресурси, більше того — МКМТ запровадило мито у 23,5% на імпорт кабельної продукції. Усі ці фактори призведуть до подорожчання вартості" , – каже член парламентського комітету з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко.

В Україні найдешевші у світі ціни на інтернет, а провайдери заявляють, що в країні вартість підключення спочатку була нижчою за встановлену, а якість послуг була на досить високому рівні.

Отже, через низькі ціни провайдерам стає невигідно займатися наданням послуг, адже собівартість зростає.

Що насправді дорожчає?

"Для того, щоб тримати якість послуг на достатньому рівні, вони (провайдери – ред.) повинні утримувати висококваліфікованих фахівців. Це особливо стосується малих міст. Зарплати в малих містах прагнуть досягати зарплат у великих містах, бо йде конкуренція, люди їдуть, стають більш мобільними та не прив'язуються до певного місця проживання, до батьків, близьких" , – сказав керівник компанії СДС Сергій Кушнарьов.

За його словами, на зростання цін також впливає зростання мінімальної зарплати, адже за нею тягнуться витрати і податки, і оплата за інфраструктуру. А співробітники не хочуть знижувати рівень життя та хочуть гідно заробляти. Також впливають ціни на енергоресурси – доводиться більше платити за електроенергію.

"Відповідно послуга самого інтернету не дорожчає, ми піднімаємо вартість на 10-15 гривень на місяць. Для середньостатистичного абонента вже ні сигарет, ні пива не купиш на ці гроші. Ми вважаємо, що ось ці 10-15 гривень подорожчання для середньостатистичної сім'ї сильно не вплинуть на витрати сімейного бюджету", – каже Кушнарьов.

Він пояснює, що у минулі роки ціна піднімалася на 10-15%. У 2022 році, вважає, буде таке саме підвищення, але кожен провайдер сам приймає рішення.

Що впливає на тарифи?

Керівник "Веснетворку" Віталій Головня також говорить про мінімальну зарплату для українців та подорожчання для юридичних осіб електроенергії.

"Плюс – ухвалення закону 6500, якщо я не помиляюся, це буде обмеження для операторів використання для ФОПів другої групи єдиного податку, таким чином всі вони будуть змушені перейти на третю групу. Тобто збільшиться податкове навантаження на операторів. На сьогодні це основні причини , через що відбудеться подорожчання цін на телекомунікаційні послуги" , – каже Головня.

На його думку, воно стосуватиметься районних центрів, невеликих міст, сіл. У великих містах воно не буде так відчутним, оскільки велика конкуренція та провайдери не наважаться суттєво підвищувати ціни.